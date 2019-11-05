Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

РБК08:32

Военные России и Турции вновь провели совместное патрулирование в Сирии. Эрдоган обвинил США в сотрудничестве с курдами

Фонтанка.Ру07:33

Курдские отряды не покинули Телль-Рифаат и Манбидж в Сирии – Эрдоган

REGNUM05:30

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии

Комсомольская правда07:09

Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»

Телеканал 360°05:58

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

РИА Новости06:39

Эрдоган заявил, что США вместе с курдскими СНС продолжают патрулирование в Сирии

ТАСС07:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о "втягивании" белорусов в войны.
РИА Новости вчера в 05:47
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
РИА Новости 10:53
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Политика

Путин процитировал пародиста Иванова, говоря о развитии русского языка

Совершенно очевидно, что есть тревожные сигналы по поводу того, как развивается русский язык, какая ему оказывается поддержка или не оказывается, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 11:13
Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой школьницы

РИА Новости 12:03
Общество

У памятника красноармейцам на Украине поставили почетный караул в форме вермахта

Взгляд.ру 10:28
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Футбол

Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах.
Спорт-Экспресс 10:35
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Известия вчера в 18:23
Происшествия

Комиссия минздрава разберется с издевательствами в больнице Миасса

Газета.Ru 11:11
Происшествия

СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Политика

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа

Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
Интернет

Пользователям «Одноклассников» стала доступна статистика своих страниц

Статистика позволяет отслеживать такие данные, как охват (количество человек, увидевших пост), география друзей и их действия (классы, комментарии, просмотры, переходы на страницу и репосты).
Пятый канал 06:33
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Наука

В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев

В Каталонии ученые обнаружили фрагмент древнейшего ожерелья, принадлежавшего последним неандертальцам.
15-news.ru вчера в 06:59
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете 06:58
Общество

Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело вчера в 11:10
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли

По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv 05:08
Музыка

Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv

РЕН ТВ вчера в 07:01
Армия и оружие

Почему «Булава» не может летать на запад

Атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 955А «Борей-А», с которых производится запуск ракеты, строятся в Архангельской области на заводе «Севмаш», поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости оперативно направить субмарину в док для устранения недостатков.
Популярная механика 03:40
Происшествия

В Мексике напали на группу мормонов, погибли девять человек

РИА Новости 02:46
Общество

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Общество

Анджелина Джоли: «Мои дети прошли через многое»

В новом интервью для издания Harper's Bazaar 44-летняя актриса поделилась своими мыслями о воспитании и развитии детей, самовыражении и исследовании мира.
ГЛАС.RU 11:02
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Гаджеты

Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия 07:41
Футбол

«Бавария» рассматривает Тухеля на должность главного тренера

«Бавария» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов является нынешний рулевой ПСЖ Томас Тухель.
Soccer.ru 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное