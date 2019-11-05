Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
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Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии

Комсомольская правда07:09

Военные России и Турции вновь провели совместное патрулирование в Сирии. Эрдоган обвинил США в сотрудничестве с курдами

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Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

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