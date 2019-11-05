Армия и оружие
РБКЭрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
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Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Комсомольская правда07:09
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По итогам девяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 536 000 рублей, что на 8,5% выше аналогичного показателя 2018 года.
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Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
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Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
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StarHit.ru 07:00
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Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
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"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
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Московский школьник выстрелил в девушку на свидании
В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.
Lenta.ru 10:19
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В Сети вспомнили о необычной BMW E32 с двигателем V16
В социальной сети Facebook появились фотографии легендарного седана BMW E32 с 16-цилиндровым мотором.
Car.ru вчера в 07:56
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 04:35
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика
Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании
Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
Американский актер Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва снова беременна.
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Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Здоровье
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Клинические исследования позволяют предположить, что около 10% людей с диабетом второго типа в реальности имеют тип 1,5, который также называют латентным аутоиммунным диабетом взрослого возраста (как это ни неприятно для наших автомобилистов, но сокращение на английском у этой болезни звучит Lada).
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Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд.
Газета.Ru 10:18
Экономика
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Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Наука
Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу
Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.
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В Петербурге мужчина получил условный срок за разглашение гостайны
Селиверстова приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также с запретом на один год заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне.
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Тартус может стать центром дистрибуции российского зерна в Сирии
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Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
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