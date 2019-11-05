Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Авто Названа средневзвешенная цена нового автомобиля в России По итогам девяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 536 000 рублей, что на 8,5% выше аналогичного показателя 2018 года.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной 55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.

Общество Как похищали персональные данные клиентов российских банков 5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.

Происшествия Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.

Экономика Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет "Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины Вечером 4 ноября съемочная бригада, работающая над созданием фильма «Вечные», нашла на площадке мину времен Второй мировой войны.

Политика WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Происшествия Московский школьник выстрелил в девушку на свидании В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.

Авто В Сети вспомнили о необычной BMW E32 с двигателем V16 В социальной сети Facebook появились фотографии легендарного седана BMW E32 с 16-цилиндровым мотором.

Армия и оружие В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Политика Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес 70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз Американский актер Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его 36-летняя супруга Алехандра Сильва снова беременна.

Авто Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Здоровье Диабет 1,5 типа, о котором многие не знают Клинические исследования позволяют предположить, что около 10% людей с диабетом второго типа в реальности имеют тип 1,5, который также называют латентным аутоиммунным диабетом взрослого возраста (как это ни неприятно для наших автомобилистов, но сокращение на английском у этой болезни звучит Lada).

Экономика Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Наука Ученые нашли метод лечения всех возрастных заболеваний сразу Американские ученые из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы выяснили, как с помощью генной терапии можно улучшить общее состояние здоровья пожилых людей, облегчить или даже вылечить многочисленные возрастные заболевания, увеличить продолжительность жизни.

Происшествия В Петербурге мужчина получил условный срок за разглашение гостайны Селиверстова приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также с запретом на один год заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Музыка Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье» Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".