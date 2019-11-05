Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.

Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

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