Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
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Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии

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