Армия и оружие
РБКЭрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов из зоны безопасности в Сирии
Комсомольская правда07:09
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Футбол
«Барселона» не сумела обыграть «Славию» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:51
Происшествия
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Зенит" на своем поле уступил немецкой команде "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов - встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 14:59
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Политика
В Госдепе назвали «Северный поток — 2» угрозой приоритетам США
В Госдепартаменте США заявили, что газопровод «Северный поток — 2» ставит под угрозу приоритеты Вашингтона касательно энергетической безопасности стран Европы.
RT на русском 14:32
Армия и оружие
На Украине закупили тысячи бракованных бронежилетов для армии
Пять чиновников Минобороны Украины оказались причастны к закупке для ВСУ 11 тысяч бракованных бронежилетов на общую сумму 100 млн гривен.
РЕН ТВ 12:13
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Наука
Ночники повышают вероятность развития опасных заболеваний сердца
МедиаПоток вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru 13:01
Авто
В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Армия и оружие
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Общество
Кабмин не поддержал законопроект о единой квитанции за ЖКУ
Правительство направило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе (ЕПД) для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
РБК 15:06
Авто
Японцы собираются сделать то, что не удалось петербургскому проекту «ё-мобиль»
Японская Infinity собирается выпускать автомобили, которые будут ездить на электричестве, но заправляться бензином.
Фонтанка.Ру 15:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU 08:54
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Общество
Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70%
Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.
Моссовет 04:25
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35