Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Выступая в турецком парламенте 12 февраля, он заявил, что атаки российских и сирийских военных якобы более не направлены на террористов.
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Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

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