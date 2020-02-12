Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Выступая в турецком парламенте 12 февраля, он заявил, что атаки российских и сирийских военных якобы более не направлены на террористов.

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Армия и оружие Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главная цель сирийских военных в Турции заключается в том, чтобы ликвидировать террористов, а не убивать мирных жителей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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