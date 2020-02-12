Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Выступая в турецком парламенте 12 февраля, он заявил, что атаки российских и сирийских военных якобы более не направлены на террористов.
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Армия и оружие
Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе
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