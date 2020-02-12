Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Выступая в турецком парламенте 12 февраля, он заявил, что атаки российских и сирийских военных якобы более не направлены на террористов.
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«Анкара будет гнать армию Асада за пределы Идлиба», - к чему приведут ультиматумы Эрдогана
Московский Комсомолец Турция09:02
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Армия и оружие
МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
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