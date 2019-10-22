Политика
News.ruЭрдоган объяснил Путину цели турецкой операции в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подробно рассказал о целях военной операции Анкары в Сирии. Кроме того, политик объяснил задачи этих действий, передаёт «Интерфакс». Ранее News.ru писал, что переговоры президентов завершились.
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Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
Автоновости дня вчера в 06:33
Наука
Рыбам помог переносить недостаток кислорода углекислый газ
Британские исследователи обнаружили, что углекислый газ помогает европейскому сибасу переносить недостаток кислорода.
МедиаПоток 13:41
Финансы
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Гаджеты
Microsoft повысит безопасность Windows на аппаратном уровне
Другими словами, компания повысит безопасность на аппаратном уровне с помощью контроля доступа к загрузчику и ограниченного доверия к встроенному ПО.
ITZine.ru 10:02
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Армия и оружие
Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»
Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Аргументы и Факты 03:15
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Известия 04:30
Политика
Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин сообщил, что решения, на которые удалось выйти по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будут «важными, если не судьбоносными», передает корреспондент РБК.
РБК 13:33
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Авто
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
Somanyhorses вчера в 08:26
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Известия 16:27
Политика
В МИД Норвегии заявили об отсутствии угрозы со стороны России
Норвегия не видит военной угрозы со стороны России, несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, заявил статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, передает ТАСС.
РБК 18:12
Шоу-бизнес
Укупник назвал мужа Лолиты альфонсом
RuNews24.ru 14:16
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило о завершении военной операции в Сирии
9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков.
РБК 19:06
Авто
Audi продемонстрировала новую вариацию седана А6
Как и все подключаемые гибридные модели Audi, вариация A6 55 TFSI e quattro тоже включает в себя 2 высокоэффективных привода, которые обеспечивают выходную производительность системы 367 лошадиных сил.
CarsWeek.ru вчера в 07:46
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости 07:19
Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 10:28
Политика
Конгресс потребовал от Трампа надавить на Россию из-за «дела Уилана»
Палата представителей конгресса США во вторник одобрила резолюцию, призывающее Россию предоставить доказательства неправомерных действий или освободить американца Пола Уилана, сообщает The Hill.
РБК 19:15
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
РБК 06:49