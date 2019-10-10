с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии. Его слова передает издание Yeni Safak. По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения.

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Политика Зеленский объяснил разведение войск в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение войск в районе Станицы Луганской и восстановление там моста является мощным средством для победы в информационной войне.

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Политика Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.

Общество Названа численность мигрантов в России В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Футбол Петр Чех начал хоккейную карьеру Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.