Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии. Его слова передает издание Yeni Safak. По словам Эрдогана, турецкие войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил
, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.
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