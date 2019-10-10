с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии. Об этом сообщает ТАСС.По словам турецкого лидера турецкие войска находятся в Сирии согласно соглашения в Адане.

Эрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии

Музыка Иван Дорн посвятил новый клип защите краснокнижных птиц Исполнитель Иван Дорн выпустил новый клип на свой трек "Дичь", который рассказывает о судьбе краснокнижных пернатых и всех птиц в целом.

Общество Подсчитана доля мигрантов в России Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Финансы Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.

Шоу-бизнес Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.

Здоровье Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты Известный столичный врач и один из ведущих популярной телепрограммы «О самом главном» доктор Александр Мясников огласил самые опасные продукты, вызывающие различные опасные заболевания, в том числе и онкологические.