Армия и оружие
МонаВистаЭрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии. Об этом сообщает ТАСС.По словам турецкого лидера турецкие войска находятся в Сирии согласно соглашения в Адане.
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.РБКвчера в 23:52
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