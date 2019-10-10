Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаЭрдоган объяснил право Турции на военную операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция имеет полное право проводить военную операцию в соседней Сирии. Об этом сообщает ТАСС.По словам турецкого лидера турецкие войска находятся в Сирии согласно соглашения в Адане.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Safak заявил
, что Анкара имеет полное право проводить операцию «Источник мира» на территории Сирии благодаря соглашению, которое было подписано турецкими и сирийскими властями в 1998 году.
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