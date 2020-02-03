Политика

РБКРБКЭрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране. Об этом президент сказал во время общения с журналистами на борту самолета, когда возвращался из Украины.
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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «Слава Украине»

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Реджеп Тайип Эрдоган
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