Армия и оружие
ТАССЭрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk.Газета.Ru14:20
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