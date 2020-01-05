с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Политика Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Футбол «Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала о нюансах воспитания дочери Модель Алена Шишкова ответила на публикацию Лены Мироненко, рассказав о подробностях воспитания дочери Алисы и отношениях девочки с матерью Тимати Симоной.

Хоккей Дмитрий Медведев поблагодарил российских хоккеистов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил молодежную сборную страны по хоккею за красивую игру на чемпионате мира.

Происшествия В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.

Теннис Даниил Медведев принёс сборной России победу над США Российский теннисист Даниил Медведев принёс своей команде второе очко в матче группового этапа АТР Cup против США.

Культура Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.