с чего всё началось

3 января источники сообщали, что Турция отправит первых военных в Ливию в течение ближайших двух дней. Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

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