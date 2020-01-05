Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъЭрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию

3 января источники сообщали, что Турция отправит первых военных в Ливию в течение ближайших двух дней. Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk
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