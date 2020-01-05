Армия и оружие
КоммерсантъЭрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
3 января источники сообщали, что Турция отправит первых военных в Ливию в течение ближайших двух дней. Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
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с чего всё началось
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk.Газета.Ru14:20
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