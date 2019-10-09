Армия и оружие
РБКЭрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира». Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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с чего всё началось
Турецкие военные начали операцию против курдских отрядов самообороны и запрещенной террористической организации «Исламское государство» на севере Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Ведомости09:31
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