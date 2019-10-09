с чего всё началось

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира». Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия и оружие Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Происшествия В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Здоровье Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло 35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Политика Песков назвал «криминальным чтивом» публикацию о спецподразделении ГРУ Официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю публикацию в газете The New York Times.

Армия и оружие Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.

Здоровье Доктор Мясников перечислил вызывающие рак продукты Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые вызывают онкологические заболевания.

Футбол Нидерланды полностью откажутся от названия «Голландия» По данным издания, отказаться от названия решено из-за того, что «Голландия» ассоциируется у туристов только с легализованными наркотиками и «кварталом красных фонарей» в Амстердаме (район, в котором процветает проституция).

Политика Медведев назначил нового главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

Финансы ВТБ обещает пока не вводить отрицательные ставки по долларовым вкладам ВТБ не видит необходимости введения отрицательных ставок по долларовым вкладам, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

Единоборства Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

Общество Россиянам рассказали о плюсах глобального потепления Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиянам не стоит бояться глобального потепления, ведь прогнозы западных экспертов по этой проблеме не актуальны в России.

Футбол Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".

Футбол «СЭ»: экс-тренер сборной России Корнеев устроился на работу в «Монако» По информации «Спорт-Экспресса», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова.

Происшествия В Москве грабители с топором и пистолетом напали на мужчину Четверо в масках, по предварительным данным, избили мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с деньгами, угрожая топором и пистолетом, сообщили в столичном ГУ МВД.

Происшествия Курянка отсудила у Минобороны более 900 тысяч рублей за аварию с БТР Суд признал вину водителя БТР и обязал Минобороны выплатить женщине 912 тысяч 884 рубля.

Политика Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.

Политика Песков прокомментировал срыв разведения войск в Донбассе Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал разведение войск в Донбассе, которое было сорвано.

Политика Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.

Киберспорт Blizzard лишили профессионального киберспортсмена награды Сами Blizzard пока хранят молчание — никакого официального ответа на реакцию со стороны игроков нет.