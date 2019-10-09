Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщает агентство Anadolu, операция получила название «Источник мира».

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

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