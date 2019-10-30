Турция и Россия начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии в пятницу, 1 ноября. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил 30 октября, сообщает агентство Reuters.

Эрдоган объявил о совместном с РФ патрулировании в Сирии

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