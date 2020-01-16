Политика
Российская газетаЭрдоган: Турция отправляет войска в Ливию
Анкара направляет в Ливию войска для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом во время выступления в президентском дворце заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Авто
Компания Toyota тестирует обновленный внедорожник Fortuner
Автомобиль сохранит прежние силовые агрегаты. Напомним, в базовой версии под капотом установлен 2,8-литровый дизельный двигатель на 177 л.с.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Политика
«Медведева по сути понизили»: что западные СМИ пишут о смене премьера
Медведев объявил об отставке правительства через несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре
Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
Гаджеты
В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2
Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Общество
Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире
Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Шоу-бизнес
Марии Шукшиной отдали внука, которого она не видела два года
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Гаджеты
ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey
Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
Политика
Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина
Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Общество
Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»
Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Политика
Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах
Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
Финансы
Рубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в четверг
Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабо повышается к бивалютной корзине в ожидании назначения правительства РФ.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.