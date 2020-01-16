Политика

Российская газетаРоссийская газетаЭрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Анкара направляет в Ливию войска для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом во время выступления в президентском дворце заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Эрдоган отправил войска в Ливию

Lenta.ru06:06

Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

РИА Новости06:11

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ТАСС06:07

Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

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Турция направляет в Ливию военных для поддержки ПНС

Московский Комсомолец Турция05:47

Турция направит в Ливию военных для поддержки ПНС

Известия05:47
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
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Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
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Марии Шукшиной отдали внука, которого она не видела два года

КП - Барнаул вчера в 02:15
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
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ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха.
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Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.
РИА Новости 06:31
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
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Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
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Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
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В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
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Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
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Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
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Умер контрразведчик Иван Устинов

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Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
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