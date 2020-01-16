Анкара направляет в Ливию войска для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. Об этом во время выступления в президентском дворце заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Авто Компания Toyota тестирует обновленный внедорожник Fortuner Автомобиль сохранит прежние силовые агрегаты. Напомним, в базовой версии под капотом установлен 2,8-литровый дизельный двигатель на 177 л.с.

Политика Мишустин выступил в Госдуме перед голосованием по его кандидатуре Необходимо незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента России, заявил глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.

Гаджеты В Сети был замечен смартфон Xiaomi Poco X2 Поклонники уже больше года ждут презентации смартфона Xiaomi Poco F2. В Сети появилось упоминание о модели под кодовым названием Phoenixin.

Общество «Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.

Общество Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Гаджеты ФБР взломало iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey Возможно, что Apple идентифицировала и исправила уязвимость, которые GrayKey использовал, чтобы взломать iPhone 11 Pro Max в течение прошедших месяцев с момента задержания Коха.

Политика Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.

Политика Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.

Происшествия Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.

Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

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Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Общество Мишустин пообещал поддержку «Яндексу» Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».