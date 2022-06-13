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Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря

Турция приступила в понедельник к укладке газопровода на дне Черного моря у берегов республики.
ТАСС
Эрдоган отметил, что Турция рассчитывает уже в первом квартале 2023 года добыть из нового месторождения в Чёрном море 10 миллионов кубометров газа.
Царьград
По словам Эрдогана, открытие газового месторождения в Черном море «является историческим событием, осуществленным полностью за счет внутренних ресурсов».
Первый Севастопольский
В сутки добыча газа будет составлять 40 миллионов кубометров.
Infox.ru

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Президент Турции Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря
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Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции
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