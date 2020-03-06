Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
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Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Экономика
Кудрин оценил замедление роста мировой экономики из-за коронавируса
В первом случае, прогнозируют эксперты, рост мировой экономики затормозится с 2,9% в 2019 году до 2,4% в 2020-м.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Общество
Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году.
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Общество
Путин рассказал, что регулярно проверяет зрение
Осматривая детскую поликлинику в Иванове, президент Владимир Путин сообщил, что регулярно проверяет остроту зрения.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Энергетика
ОПЕК рекомендует сократить нефтедобычу до конца года. Россия против
Вместо сокращения только до второго квартала делегация предложила продлить меры на весь 2020 год.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Общество
«Евровидение» из-за коронавируса могут перенести
Организаторы подчеркнули, что будут продолжать следить за темпами развития ситуации с коронавирусом в европейских странах и рассматривать всевозможные альтернативные способы выхода из нее вместе с вещательными компаниями.
Общество
В Москве ввели особый режим по коронавирусу
1. Мэр Москвы ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса Документ опубликован на сайте мэра столицы.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Спорт
Юрий Бородавко: Большунову далеко до звездной болезни
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости рассказал о характере Александра Большунова и проблемах Натальи Непряевой, поделился мнением о ситуации вокруг российского спорта и раскритиковал систему терапевтических исключений.
Кино
Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду
Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
Экономика
Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже
По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Футбол