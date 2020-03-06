Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
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Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

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Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

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Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

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Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

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Ореанда-Новости07:33

Эрдоган оценил договоренности с Путиным по Идлибу

Радио Sputnik07:18
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Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

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Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году.
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Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля

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Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
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В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
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ОПЕК рекомендует сократить нефтедобычу до конца года. Россия против

Вместо сокращения только до второго квартала делегация предложила продлить меры на весь 2020 год.
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В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Организаторы подчеркнули, что будут продолжать следить за темпами развития ситуации с коронавирусом в европейских странах и рассматривать всевозможные альтернативные способы выхода из нее вместе с вещательными компаниями.
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Армия и оружие

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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Юрий Бородавко: Большунову далеко до звездной болезни

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в интервью РИА Новости рассказал о характере Александра Большунова и проблемах Натальи Непряевой, поделился мнением о ситуации вокруг российского спорта и раскритиковал систему терапевтических исключений.
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Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду

Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
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Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на Московской бирже

По состоянию на 15:30 стоимость расписки TCS Group составила 1262,6 тыс. руб. TCS Group стала лидером падения на Мосбирже.
Коммерсантъ 04:24
Армия и оружие

После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены

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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
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МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

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Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун работают в общей группе

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