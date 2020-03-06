Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

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