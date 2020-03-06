Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
Читать в источнике
Оценить178
с чего всё началось
"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet.РИА Новости06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел
Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы.
Наука
Красноярские ученые из космоса следят за состоянием вечной мерзлоты
Красноярские ученые регулярно отслеживают состояние вечной мерзлоты и степень воздействия изменяющегося климата на нее из космоса.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Космос
НАСА представило самую подробную панораму Марса
Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
В Химках горит здание школы бокса
В подмосковных Химках горит трехэтажное здание школы бокса. Площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров.
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
Общество
Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа
Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Здоровье
Из-за коронавируса в Таллине закрыли на карантин гимназию
Поскольку невозможно точно установить, с кем контактировал подросток с коронавирусом, руководство школы попросило по возможности оставаться дома всех 859 учеников.
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Долгое время в Москве не было практически никаких заболевших.
Биатлон
Генсек IBU: «Не понимаю, за что союз мог бы извиняться перед Логиновым»
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон прокомментировал слухи об отмене двух этапов Кубка мира, а также поделился мнением о ситуации с обысками в номере российского биатлониста Александра Логинова.
Финансы
Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей.
Общество
Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ
Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Здоровье
В России подтвержден новый случай заражения коронавирусом
Заболевшим является гражданин Италии, прибывший в Россию из европейской страны в последний день февраля.
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Общество
Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
По приказу командующего ООС, все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР, будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Трамп подписал закон о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись под законопроектом, который предполагает выделение суммы в размере 8,3 миллиардов долларов на организацию борьбы с распространением коронавируса.
Игры