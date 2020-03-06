с чего всё началось

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Общество Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы.

Энергетика Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Происшествия В Химках горит здание школы бокса В подмосковных Химках горит трехэтажное здание школы бокса. Площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров.

Общество Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Здоровье Из-за коронавируса в Таллине закрыли на карантин гимназию Поскольку невозможно точно установить, с кем контактировал подросток с коронавирусом, руководство школы попросило по возможности оставаться дома всех 859 учеников.

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