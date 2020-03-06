Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
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"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet
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РИА Новости06:33

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Эрдоган оценил договоренности с Путиным по Идлибу

Lenta.ru09:10

Эрдоган прокомментировал соглашение с Россией по Идлибу

RT на русском09:09

Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу

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Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу

Российская газета08:41

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

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Эрдоган высказался насчет договоренностей с Россией по Идлибу

Газета.Ru08:58

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

РИА Новости07:00
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Политика

Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет

Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 05:27
Общество

В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Ведомости 08:35
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 04 марта в 02:42
Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru 06:17
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Политика

Путин поручил проработать снижение взноса по ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность снижения первоначального взноса по ипотеке в рамках госпрограммы для молодых семей.
Известия 08:57
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Экономика

«Балтика» продала пивоваренный завод в Челябинске

РИА Новости 03:59
Спорт

Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
МК-Спорт вчера в 10:44
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 04 марта в 06:24
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
DP.RU 07:53
Происшествия

В Афганистане на церемонии с участием премьера произошла стрельба

В Кабуле во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари неизвестные открыли стрельбу, более 20 человек погибли.
Коммерсантъ 04:29
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Известия 07:51
Политика

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Известия 06:05
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

NewInform 00:13
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 04 марта в 05:53
Политика

Матвиенко назвала слухи о коронавирусе в РФ опаснее самого заболевания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что слухи о якобы распространении коронавируса на территории России могут быть опаснее самого вируса, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 06:14
Политика

Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
ТАСС 07:37
Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM вчера в 18:15
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников

Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Gazeta.SPb вчера в 16:18
Кино

Фильм «Красотка» лидирует в рейтинге любимых фильмов россиянок

Проект «Кино Mail.ru» проанализировал предпочтения представительниц прекрасного пола и составил на его основе рейтинг, в который вошли «наиболее высоко и часто оцениваемые женской аудиторией ленты», передает RG.RU.
NewInform вчера в 12:12
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

Известия 07:04
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:42
Здоровье

Медики развеяли мифы о вреде употребления сала

Медики разрушили миф о том, что употребление сала негативно влияет на здоровье организма, пишут "Актуальные новости".
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