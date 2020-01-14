Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
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