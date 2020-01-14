Политика
Московский КомсомолецЭрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
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Общество
Генпрокуратура не нашла коррупции в декларации прокурора Москвы
Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что Генпрокуратура не нашла нарушений в декларациях прокурора Москвы Дениса Попова.
Общество
Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сведения о банковских операциях по продаже цифровых токенов Gram.
Шоу-бизнес
Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг
Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политика
Джонсон выступил против референдума о независимости Шотландии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения референдума о независимости Шотландии.
Технологии
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Политика
NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma
Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Здоровье
Пациентка засудила новотроицкую стоматологию за некачественные услуги
Новотройчанка засудила одну из частных стоматологических клиник города за оказание некачественных услуг.
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Кино
Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате
В письме режиссер отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырем частям картины из-за того, что фильм якобы содержит "материалы, пропагандирующие порнографию".
Политика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Политика
Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций
В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Общество
Epic Games Store продолжит раздавать бесплатные игры до конца 2020 года
Создатели Epic Games Store продлили раздачу игр пользователям до конца 2020 года.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Происшествия
Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде
Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Гаджеты
Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro
Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».