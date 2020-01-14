Общество Суд в США обязал Telegram раскрыть данные о продажах токенов Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сведения о банковских операциях по продаже цифровых токенов Gram.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Общество В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Происшествия Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Происшествия Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.