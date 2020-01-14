Политика

Аргументы неделиАргументы неделиЭрдоган оценил ситуацию в Ливии после проваленных Хафтаром переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после прошедших в Москве переговоров по ее нормализации. По его словам, «теперь дело за Путиным». Накануне в Москве прошли переговоры между противоборствующими сторонами ливийского конфликта.
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Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит нападения на ПНС в Ливии

ТАСС06:11

Эрдоган передал Путину возможность внести лепту в урегулирование ситуации в Ливии

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Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

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Турция призвала Путина сказать слово в Ливии

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RT на русском05:03

Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

РБК06:19

Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления

РИА Новости05:11
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Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
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Мария Миронова показала совместное фото сыновей от разных браков

Артистка опубликовала фото, на котором ее старший сын от первого брака, 27-летний Андрей, держит младенца Федора, рожденного уже в четвертом браке.
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Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна

Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Российская газета 08:19
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Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru 04:41
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В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости 01:28
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Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Энергетика

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
REGNUM 08:27
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском 07:10
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15%

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.
ТАСС 04:45
Футбол

Газзаев настаивает на расширение РПЛ до 18 команд

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев настаивает на расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18-ти команд, сообщает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 08:56
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Армия и оружие

Российский стелс-бомбардировщик пойдет в серию в 2027 году

Разрабатываемый в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА) бомбардировщик может быть запущен в серийное производство уже в 2027 году, сообщают «Известия».
Хакасия-Информ вчера в 22:47
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Общество

Синоптик пообещал россиянам теплую весну

Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме.
Известия 02:21
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Происшествия

Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

Lenta.ru 02:57
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова заявила, что не общается с мамой

Отношения Алеси Кафельниковой с матерью стали одной из тем ее интервью Forbes.
Пятый канал 06:56
Политика

Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца

Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
Интерфакс 05:28
Общество

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
Российская газета 07:41
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Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8

Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
Тарантас Ньюс вчера в 23:24
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Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Комсомольская правда вчера в 01:12
Экономика

«Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд

Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 02:34
Политика

В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
РИА Новости 09:18
Политика

Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани

Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
РИА Новости вчера в 15:45
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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