Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после прошедших в Москве переговоров по ее нормализации. По его словам, «теперь дело за Путиным». Накануне в Москве прошли переговоры между противоборствующими сторонами ливийского конфликта.

Эрдоган оценил ситуацию в Ливии после проваленных Хафтаром переговоров

Экономика Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.

Энергетика Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Политика Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами «Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 15% Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Политика Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Общество Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.

Авто Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8 Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.

Кино Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.

Экономика «Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).