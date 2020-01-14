Политика

РБКРБКЭрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»

Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.
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