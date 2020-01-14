Политика
РБКЭрдоган оценил ситуацию в Ливии словами «дело за Путиным»
Турция выполнила свою часть обязательств по нормализации ситуации в Ливии, теперь «дело за Владимиром Путиным», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Bloomberg.
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Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала совместное фото сыновей от разных браков
Артистка опубликовала фото, на котором ее старший сын от первого брака, 27-летний Андрей, держит младенца Федора, рожденного уже в четвертом браке.
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Происшествия
СМИ назвали имя главного следователя по делу о стрельбе на Лубянке
Руководителем расследования уголовного дела о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке назначен генерал-майор Улади Уладиев, пишет Meduza со ссылкой на два источника.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании
Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Политика
Путин попросил Кудрина проконтролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным попросил его проконтролировать исполнение национальных проектов.
Общество
Совет Федерации хочет ограничить максимальный срок содержания в СИЗО
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата парламента планирует ограничить максимальный срок содержания подследственных в СИЗО.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Специалисты изучили данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 развитых и развивающихся странах.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Общество
Здание Театра кукол в Ростове передали РПЦ
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание, посвященное подготовке послания Федеральному собранию.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Космос
Ровер «Марс-2020» получит официальное имя в марте
Пятый марсоход НАСА получит официальное имя в марте этого года после того, как эксперты подведут итоги второго этапа конкурса среди школьников, который космическое агентство США проводит с августа прошлого года.
Политика
Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии
Российский журналист Виктор Шендерович приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер.
Общество