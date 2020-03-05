с чего всё началось

5 марта в Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых они обсуждали ситуацию в Сирии. Главной темой встречи стала эскалация в Идлибе, где проходит турецкая операция «Весенний щит». Стороны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Эрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу

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Армия и оружие Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.