Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган оценил соглашение с Путиным по Идлибу

5 марта в Москве прошли переговоры Путина и Эрдогана, в ходе которых они обсуждали ситуацию в Сирии. Главной темой встречи стала эскалация в Идлибе, где проходит турецкая операция «Весенний щит». Стороны договорились о введении с полуночи 6 марта режима прекращения огня на линии соприкосновения.
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"Оно защищает границы нашей страны от атак сирийского режима и терактов, готовит почву для стабилизации и нормализации в регионе Идлиба, защищает наших военных, находящихся там, а также мирное население", — цитирует президента газета Hurriyet
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