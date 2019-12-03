Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
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Эрдоган назвал Россию одним из главных партнеров Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.
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Политика

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Турецкий политик
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