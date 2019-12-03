Политика
RT на русскомЭрдоган рассказал об отношениях Турции и России
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с чего всё началось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.ТАСС02:04
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Аналитик: Членство Турции в НАТО под вопросом после «воинственности» Эрдогана
Московский Комсомолец Турция03:08
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Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало увольнение единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов, и его коллеги Надежды Бабенко.
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Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский в свое интервью западным изданиям предложил всем украинцам, которые «за Россию», переехать в РФ, сообщает Der Spiegel.
Общество
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В ближайшее время двух ранее неизвестных солдат перезахоронят в Руднянском районе, отсюда они были призваны в годы Великой Отечественной войны.
Происшествия
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Общество
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