Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что отношения Анкары и Москвы не являются альтернативой отношениям с другими союзниками. Об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где с 3 по 4 декабря будет проходить очередной саммит НАТО.

с чего всё началось

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

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