Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона после переговоров с Россией по сирийскому Идлибу осталась не удовлетворена итогами. По словам турецкого лидера, Турция готова начать военную операцию в регионе.

Эрдоган оповестил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

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