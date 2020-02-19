Армия и оружие

iReactoriReactorЭрдоган оповестил о готовности Турции начать операцию в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона после переговоров с Россией по сирийскому Идлибу осталась не удовлетворена итогами. По словам турецкого лидера, Турция готова начать военную операцию в регионе.
Читать в источнике
Комментировать383

Подробнее о событии

Эрдоган: Турция готова задействовать всю боевую мощь при операции в Идлибе

ТАСС05:41

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

РБК04:53

Эрдоган напомнил Сирии о своем ультиматуме по Идлибу

Вести.Ru04:48

Эрдоган прокомментировал переговоры России и Турции по Идлибу

RT на русском05:43

Что даст Эрдогану война с Асадом в Сирии

Московский Комсомолец Турция07:22

Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе

РИА Новости04:27

Эрдоган пригрозил «в любой момент» начать военную операцию в Идлибе

Интерфакс04:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Shraibikus News вчера в 11:04
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем

Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.
Газета.Ru 05:50
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК 06:22
Футбол

Кокорин забил два гола в дебютном матче за «Сочи»

Pravda.Ru 17 февраля в 11:03
Армия и оружие

Эрдоган не верит в участие России в «плохих сценариях» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не верит в участие России в плохом сценарии в Сирии, которым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную турецкую военную операцию в сирийском Идлибе.
РИА Новости 06:30
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Спорт

Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Lenta.ru 07:11
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Происшествия

На Ямале предотвращено заказное убийство бизнесмена

На Ямале четверо жителей города Калининграда обвиняются в приготовлении убийства по найму бизнесмена из Нового Уренгоя.
REGNUM 07:18
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника

Владислав Сурков покинул пост помощника президента РФ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Хакасия-Информ вчера в 20:00
Экономика

В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы

В Госдуму поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов для реализации послания президента России Владимира Путина.
РБК 07:31
Общество

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом.
Известия 06:35
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.
РБК 06:53
Биатлон

Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Pravda.Ru вчера в 08:44
Политика

Китай лишил аккредитации трех журналистов The Wall Street Journal

Правительство Китайской народной республики (КНР) аннулировало пресс-карты трех журналистов The Wall Street Journal.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына

Оксана Самойлова показала фото новорожденного сына У Джигана и Оксаны Самойловой родился сын.
Экспресс газета 00:33
Экономика

ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан

Общий объем мошеннических операций со счетами, совершенных без согласия клиента, в 2019 году составил более 6,4 млрд рублей.
Газета.Ru 07:47
Политика

Дерипаска написал письмо в редакцию FT из-за «неэтичной» статьи газеты

Российский миллиардер Олег Дерипаска написал письмо в редакцию издания Financial Times и раскритиковал ранее вышедшую статью о санкциях США против себя.
РБК 05:48
Политика

Шойгу встретился с фельдмаршалом Хафтаром и поговорил о Ливии

Lenta.ru 06:12
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК вчера в 14:50
Футбол

Соболев и Дьяков заявлены за «Спартак-2»

Спорт БИЗНЕС Online 04:28
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН вчера в 17:27
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Общество

Арбитраж Петербурга объявил ТД «Интерторг» банкротом

В отношении компании, владевшей несколькими сетями супермаркетов, решением Арбитражного суда Петербурга и области начато конкурсное производство.
Gazeta.SPb 07:36
Шоу-бизнес

Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать

RuNews24.ru 04:47
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

REGNUM 07:38
Экономика

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости вчера в 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное