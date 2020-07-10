Политика

ИзвестияИзвестияЭрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. В ходе обращения в пятницу, 10 июля, Эрдоган подчеркнул, что Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции.
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