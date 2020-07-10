Политика
ИзвестияЭрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть. В ходе обращения в пятницу, 10 июля, Эрдоган подчеркнул, что Айя-София подпадает под действие юрисдикции Турции.
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Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
REGNUM вчера в 13:02
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
Актуальные Новости 02:08
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Наука
Швейцарские ученые уточнили механизм срабатывания венериной мухоловки
«Вопреки общепринятым представлениям, ловушка венериных мухоловок закрывается, если прикоснуться до одного из ее волосков не два раза, а всего один», — отмечает профессор в своей научной статье.
Evo-rus.com 01:42
Общество
Росстат рассказал, сколько людей умерли от коронавируса в мае
От коронавируса за май скончались 7444 человека – большая часть из них имели подтвержденные первичные причины смерти, в остальных случаях нельзя быть уверенными на все сто процентов, результаты анализов ожидаются.
Gazeta.SPb 02:34
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Биатлон
Драчев объявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов РФ
Сегодня на официальном сайте СБР появилось заявление главы организации Владимира Драчева, который неожиданно решил подать в отставку.
Inc-news.ru вчера в 06:42
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Футбол
«Сельта» выкупит Смолова у «Локомотива»
Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что испанская «Сельта» согласовала с российским «Локомотивом» трансфер нападающего сборной России Федора Смолова.
ProstoProSport вчера в 12:14
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Экономика
Минтруд Чувашии и центр «Мой бизнес» подписали соглашение о сотрудничестве
7 июля по инициативе врио Главы республики Олега Николаева подписано соглашение о сотрудничестве между Минтрудом Чувашии и некоммерческой организацией "Мой бизнес".
Чебоксары.ру 08 июля в 09:53
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 10:09
Футбол
Сегодня «Спартак» проведёт выездной поединок против «Сочи»
Обе команды не добились успеха в прошлом туре чемпионата России, поэтому сегодня постараются реабилитироваться.
ГЛАС.RU 01:00
Футбол
Матч ТВ покажет четыре матча 28 тура в прямом эфире
На общедоступном телеканале Матч ТВ будет показано четыре игры 28 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги из восьми.
Bobsoccer вчера в 06:32
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Космос
Гигантскую космическую «стену» нашли позади Млечного Пути
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 02:42
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
RT на русском 03:00
Общество
В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 04:00
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Космос
Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой
Астрономы из Гарвардского университета, США, совместно с учеными проекта Black Hole Initiative (BHI) разработали новый метод обнаружения черных дыр во внешней части Солнечной системы, который позволит также раз и навсегда определить природу гипотетической Девятой планеты.
AstroNews.ru вчера в 11:07
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
Вторая сессия "Гран-при Штирии" состоится сегодня в 16.00.
Pravda.Ru вчера в 06:59
Здоровье
В Чувашии диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 61 человека, за сутки выздоровели 25
Число заболевших с начала пандемии — 5718, сообщает ресурс «Стопкоронавирус.рф». Излечились за это время 3132 пациента.
Чебоксарские новости 01:59
Общество
Во Владимирской области за сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса
ГТРК Владимир 01:53
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков
Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13