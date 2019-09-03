Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу. Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

Политика Россия подтвердила готовность к переговорам с Украиной и ЕК по газу Минэнерго России подтверждает готовность провести трехсторонние консультации с коллегами из Еврокомиссии (ЕК) и с Украины по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.

Политика Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.

Общество Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Происшествия Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Политика Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Гаджеты Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.

Баскетбол Россия и Аргентина разыграют первое место в группе на ЧМ-2019 В Китае состоится третий матч группового этапа чемпионата мира по баскетболу между национальными командами России и Аргентины.

Политика Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2» Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

Авто В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4 В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.

Происшествия Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.

Общество ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.

Экономика В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Политика Порошенко не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Здоровье Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ Сильная давка произошла во время запуска промоакции в одном из торговых центров китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате 16 человек пострадали и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, следует из заявления управления общественной безопасности городского округа Бачжун.