Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу. Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика
Россия подтвердила готовность к переговорам с Украиной и ЕК по газу
Минэнерго России подтверждает готовность провести трехсторонние консультации с коллегами из Еврокомиссии (ЕК) и с Украины по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе Восточного экономического форума.
Взгляд.ру 00:58
Политика
Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
Политика Сегодня вчера в 07:26
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Общество
Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Политика
Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди
Президент России Владимир Путин встретил в среду премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).
ТАСС вчера в 23:57
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World вчера в 09:10
Баскетбол
Россия и Аргентина разыграют первое место в группе на ЧМ-2019
В Китае состоится третий матч группового этапа чемпионата мира по баскетболу между национальными командами России и Аргентины.
Нева Спорт вчера в 22:00
Политика
Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»
Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение вчера в 22:50
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Происшествия
Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия вчера в 08:31
Здоровье
Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Здоровье
Новые очаги африканской чумы свиней найдены в Амурской области
Московский Комсомолец вчера в 04:09
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия
В Китае произошла сильная давка во время промоакции в ТЦ
Сильная давка произошла во время запуска промоакции в одном из торговых центров китайской юго-западной провинции Сычуань, в результате 16 человек пострадали и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, следует из заявления управления общественной безопасности городского округа Бачжун.
РИА Новости 00:41
Наука
Названа главная причина раннего появления болезней сердца
В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.
Faktom 02 сентября в 09:03
Шоу-бизнес
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции
Дни24 вчера в 06:46