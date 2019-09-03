Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу. Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
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Эрдоган заявил о постепенном исчезновении Идлиба из-за авиаударов США

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ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

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Новые очаги африканской чумы свиней найдены в Амурской области

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