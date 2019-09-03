Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу. Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Политика
Лукашенко передали проект по интеграции Белоруссии и России
Проект программы по развитию интеграции Белоруссии и России передан президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Rambler News Service 09:46
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Футбол
«Зенит» заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов
Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
Вести.Ru 15:29
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до пяти человек
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до пяти человек.
РБК вчера в 20:04
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости 15:42
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Экономика
VEON рассказал о новой дивидендной политике и стратегии с фокусом на ноу-хау
Телекоммуникационный холдинг VEON представил акционерам во вторник новую стратегию развития и конкретизировал дивидендную политику, обещая с 2020 года платить акционерам не менее 50% от свободного денежного потока.
Интерфакс 15:07
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Кино
Как Юрию Кузнецову досталась роль «Мухомора»
Исполнитель роли подполковника милиции по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал для миллионов телезрителей составной частью образа Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам он приехал в Ленинград, уже будучи состоявшимся театральным актером.
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Происшествия
В Дагестане задержали двух криминальных авторитетов
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с дагестанскими коллегами задержали двух местных криминальных авторитетов.
АиФ Дагестан 14:56
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Российская газета 13:08
Футбол
РФС не пойдет на поводу у клубов — Егоров будет работать
Как стало известно «СЭ», совместное заявление клубов РПЛ на имя главы РФС Александра Дюкова о необходимости изменений в российском судействе не повлечет экстренных кадровых перестановок.
Спорт-Экспресс 09:08
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47