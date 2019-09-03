Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган осудил авиаудар США по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу. Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
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Эрдоган прокомментировал удар США по Идлибу

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:57, Вашингтон
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Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
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