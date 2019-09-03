Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу. Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:57, Вашингтон
Кино
Прощание с актрисой Зинаидой Славиной пройдет в Москве 6 сентября
Церемония прощания с актрисой театра и кино Зинаидой Славиной состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки».
Вечерняя Москва 09:47
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Авто
В Сети опубликовали изображения обновленного ВАЗ-2102
В интернете появились рендерные изображения современной интерпретации классического ВАЗ-2102 от независимых дизайнеров.
Тарантас Ньюс 07:15
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Культура
Московский театр сатиры открывает сезон спектаклем памяти Валентина Плучека
Московский академический театр сатиры открывает в среду новый, 96-й по счету, сезон спектаклем, посвященным памяти выдающегося режиссера, народного артиста СССР Валентина Плучека (1909-2002), многие годы возглавлявшего Театр сатиры.
ТАСС 19:22
Экономика
«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:06
Политика
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным
Мэр Лондона Садик Хан имел неосторожность высказаться по поводу отмененного визита президента США в Польшу, за что и поплатился в итоге.
Российская газета 18:56
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводков Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в конце июня произошло сильное наводнение.
МИР 24 вчера в 03:55
Экономика
Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by
Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
Коммерсантъ 15:23
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
При странных обстоятельствах погибла сестра Юлии Тимошенко
ФедералПресс 15:58
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Авто
Названы самые популярные автомобили-универсалы среди москвичей
Вечерняя Москва 19:15
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что «давно замужем»
Актриса Мария Миронова, недавно поразившая поклонников новостью о своей беременности, сообщила некоторые детали о личной жизни.
Московский Комсомолец 09:33
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой
Средства в размере $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе разрешил выделить Пентагон, передаёт CNN.
REGNUM 21:22
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Армия и оружие
СК установил причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Следственный комитет России установил причастность командира бригады Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, а также внештатного корреспондента МИА «Россия сегодня».
iReactor 03:18
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до второй категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
РИА Новости 11:09
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Интернет
У Instagram появится аналог из Китая
Среди самых известных — приложения "Фейсбук", "Инстаграм" и Google. На каждое из них есть отечественный аналог.
Life.ru 11:18
Происшествия
Начинающий порноактер умер после проб в Испании
Телеканал 360° 14:38