Политика

Евразия DailyЕвразия DailyЭрдоган передумал: президент Турции примет вице-президента США

Как сообщало EADaily, вице-президент США Майкл Пенс возглавляет американскую делегацию, которая прибыла в Турцию на переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для прекращения операции Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом накануне, 15 октября, заявил президент Дональд Трамп.
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