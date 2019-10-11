Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV. Протесты других стран не остановят Анкару, подчеркнул он.
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Эрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

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Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%

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Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Армия и оружие

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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