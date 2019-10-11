Армия и оружие
РБКЭрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV. Протесты других стран не остановят Анкару, подчеркнул он.
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Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник 07:13
Политика
Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Единоборства
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Lenta.ru 17:31
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Единоборства
Уизерспун перевесил Усика на 12 кг, Бивол оказался легче Кастильо
Соперником украинца станет Чезз Уизерспун. В результате взвешивания вес Уизерспуна составил 109,7 кг, тогда как Усика — 97,5 кг.
Sport24.ru 18:44
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони сильно разочарована поступком своей мамы
Новый учебный год Анджелина начала не в родном Монако, а в Лондоне, куда её перевезла мама.
7Дней.ру 09 октября в 05:30
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Политика
Зеленский счел отсутствие авиасообщения с Россией странным
Президент Украины Владимир Зеленский считает странным отсутствие прямого авиасообщения с Россией, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:58
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: одна из раненых педагогов скончалась после продолжительного лечения, сообщил РИА Новости и.о. директора колледжа Денис Колесник.
РИА Новости 20:05
Музыка
На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»
"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru 17:42
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус 11:45
Футбол
16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна
Спорт-Экспресс 10:37
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира
Соотечественник спортсмена - Артур Далалоян - взял серебро Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золото на чемпионате мира, который проводится в Штутгарте.
SM News 16:17
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Футбол
Селюк раскритиковал «Зенит» из-за травмы Малкома
Агент ФИФА Дмитрий Селюк считает, что «Зенит» ошибся с трансфером полузащитника «Барселоны» Малкома и длительное восстановление после травмы бедра – это прямое тому подтверждение.
Спорт день за днем вчера в 06:03