Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV. Протесты других стран не остановят Анкару, подчеркнул он.
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