Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭрдоган отказался встречаться с Пенсом

Во вторник Белый дом распространил пресс-релиз. В нём говорится, что 17 октября должна состояться двухсторонняя встреча Майкла Пенса и Реджепа Эрдогана. Вице-президент намерен подтвердить намерение президента США сохранить экономические санкции, введённые ранее в отношении Турции.
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Администрация президента Турции: Эрдоган встретится с Пенсом и Помпео

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Политика

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МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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