Политика
ГЛАС.RUЭрдоган отказался встречаться с Пенсом
Во вторник Белый дом распространил пресс-релиз. В нём говорится, что 17 октября должна состояться двухсторонняя встреча Майкла Пенса и Реджепа Эрдогана. Вице-президент намерен подтвердить намерение президента США сохранить экономические санкции, введённые ранее в отношении Турции.
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Администрация президента Турции: Эрдоган встретится с Пенсом и Помпео
Московский Комсомолец Турция09:24
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Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Авто
Mercedes-Benz представил новый электрокар Denza X
Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz объявил о старте продаж нового электрического кроссовера Mercedes-Benz Denza X. В свою очередь, новинка предложена под брендом Denza.
Rusargument вчера в 15:07
Происшествия
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 15:23
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Политика
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Происшествия
Два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку мигрант в России
Privet-Rostov.ru 10:43
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06
Здоровье
В России снизилось число алкоголиков
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
Общество
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.
РБК 11:19
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru вчера в 02:09
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика
В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году
В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews 15:00
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 12:17
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:44
Общество
Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Теннис
Хачанов отыграл пять матчболов и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
Хачанов 8 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету немца 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. В ходе третьего сета Хачанов отыграл пять матчболов.
Чемпионат 14:30