с чего всё началось

Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Происшествия Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Футбол Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита» Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».

Армия и оружие Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.

Общество Не стало космонавта Алексея Леонова Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Политика В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».

Армия и оружие США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.

Здоровье Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.

Происшествия Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова официально стали мужем и женой Модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что находится в официальных отношениях с рэпером Тимати.

Происшествия В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Технологии В России появятся новые сервисы на базе биометрических технологий В рамках нового соглашения «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платёжных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.

Единоборства Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.

Политика Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.

Авто Стало известно число заказов на автомобили Aurus Стало известно число заказов на автомобили Aurus. На сегодняшний день их заказали более 600 человек.

Экономика Котировки «Яндекса» упали более чем на 12% Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.