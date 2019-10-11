Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии

Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
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с чего всё началось

Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости14:40

Подробнее о событии

Турция отказалась прекращать военную операцию в Сирии вопреки призывам США

Газета.Ru14:40

Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

РИА Новости14:40

Эрдоган заявил о продолжении операции в Сирии вопреки угрозам США

Взгляд.ру14:09

Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

Известия14:30

Эрдоган отказался прекращать операцию в Сирии

Московский Комсомолец14:40

Эрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии

RT на русском14:50

Эрдоган отверг обвинения Запада в убийстве турецкими военными курдов

ТАСС13:45
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
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Нева Спорт 09:51
Происшествия

Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело

Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки

Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:40
Происшествия

В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка

Российская газета 12:23
Политика

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Армия и оружие

Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

Lenta.ru 06:42
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Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»

Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
Sportbox.RU 13:05
Армия и оружие

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Общество

Не стало космонавта Алексея Леонова

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Авто

Ставка РФ на газовые турбины ГТД-110 превзошла ожидания

NewInform 09 октября в 11:31
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
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Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

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Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
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Модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что находится в официальных отношениях с рэпером Тимати.
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В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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