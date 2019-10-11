Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган отказался прекращать военную операцию Турции в Сирии
Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.РИА Новости14:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки
Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:40
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Политика
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке
США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 13:47
Футбол
Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»
Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
Sportbox.RU 13:05
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru 10:37
Авто
Ставка РФ на газовые турбины ГТД-110 превзошла ожидания
NewInform 09 октября в 11:31
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 12:15
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM вчера в 05:06
Происшествия
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы из Саратова был четырежды судим, и на этот раз его, вероятнее всего, ждет пожизненное лишение свободы.
Lenta.ru 14:39
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова официально стали мужем и женой
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила, что находится в официальных отношениях с рэпером Тимати.
Bimru.ru 02:54
Происшествия
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
РИА Новости 04:45
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
МедиаПоток вчера в 02:18
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Технологии
В России появятся новые сервисы на базе биометрических технологий
В рамках нового соглашения «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платёжных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков.
3DNews 09:21
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели 10:04
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru 10:49
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
REGNUM 08:37
Авто
Стало известно число заказов на автомобили Aurus
Стало известно число заказов на автомобили Aurus. На сегодняшний день их заказали более 600 человек.
Aobe.ru 12:51
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31