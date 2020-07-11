Политика

РБКРБКЭрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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