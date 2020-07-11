Политика
РБКЭрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
Читать в источнике
Оценить478
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
Армия и оружие
В Идлибе около 250 боевиков атаковали правительственные войска
Два отряда боевиков 10 июля напали на правительственные войска Сирии в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
Коммерсантъ 15:40
Политика
Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом
Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.
Известия 09:34
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 10:49
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Автомобиль выходит уже 15 июля. Еще немного времени осталось до официального выхода нового электрокара от Nissan.
Car.ru вчера в 09:00
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Авто
В Китае продажи авто в июне выросли на 11,6%
На протяжении первого месяца лета на авторынке КНР было реализовано 2,3 млн машин.
RuNews24.ru 13:21
Экономика
Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды
Рекордный рост В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ "Эквифакс".
Известия 17:01
Футбол
Арбитр Федотов: судьи снова прозевали пенальти не в пользу «Спартака»
Пенальти на 49-й судьи прозевали. И снова прозевали его не в пользу «Спартака».
Чемпионат 16:24
Футбол
«Манчестер Сити» хочет обменять Зинченко на Кулибали
По данным The Daily Star, защитник "Наполи" Калиду Кулибали рассматривает возможные варианты перехода в АПЛ.Уточняется, что "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" уже контактировали с руководством неаполитанского клуба по поводу возможного трансфера игрока.А "Манчестер Сити" готов предложить "Наполи" в качестве обмена на Кулибали своих игроков — Николаса Отаменди или Александра Зинченко.
Soccer.ru 06:28
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Происшествия
В ходе очередных беспорядков в Белграде пострадали 14 полицейских
"Прошедшей ночью пострадали 14 полицейских, задержан 71 хулиган, а с начала насильственных протестов пострадали как минимум 130 полицейских, которые должны были получить медицинскую помощь", - заявил Ребич на брифинге.
Новые Известия 09:35
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Футбол
Вальядолид — Барселона 0:1
REGNUM 14:24
Авто
Украинский ЗАЗ наладит выпуск автомобилей Lada
По информации издания, сборку наладят на мощностях Запорожского автомобильного завода.
Лезги газет вчера в 17:28
Происшествия
Сотрудника ОМОН задержали с крупной партией наркотиков
В Тюмени сотрудника ОМОН с двумя гражданскими лицами задержали с крупной партией наркотиков. Вес запрещенных веществ не уточняется.
Lenta.ru 17:41
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Vprognoze.ru 14:44
Футбол
Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным»
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против "Зенита" в 1/2 финала Кубка России.
Soccer.ru 17:25
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11:19
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Футбол
Шамиль Газизов хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Уфы»
Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заинтересован в приобретении двух футболистов «Уфы», сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 18:08
Политика
Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документ, согласно которому статус собора Святой Софии был изменён на мечеть, а мусульмане теперь могут совершать в ней поклонения.
Областная газета 04:47
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Политика
Норвежский аналитик рассказал, могут ли США распасться в ближайшее время
Эксперт указал, что экономика США на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена, а страна обладает огромным внешним долгом.
ПолитРоссия 14:05