Политика

РБКРБКЭрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
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