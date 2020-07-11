Политика
РБКЭрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Отмечается, что Янь бежала из Китая в США еще 28 апреля.
Журналистская правда 12:41
Единоборства
Российский боец Ян может набрать до 7 кг до боя за титул чемпиона UFC
Российский боец Петр Ян может набрать до семи кг перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Жозе Альдо.
ТАСС Спорт вчера в 13:53
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Авто
Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan
В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
Letnews.ru 02:55
Футбол
«Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ
«Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.
ProstoProSport 16:50
Армия и оружие
На Украине оценили возможность военного вторжения России
Инфорос вчера в 05:48
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости 08:15
Политика
В Польше сегодня состоится второй тур президентских выборов
Польский президент Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре, как и предсказывали эксперты.
Эхо Москвы 17:03
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru 16:19
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
Футбол
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном
"Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.
Life.ru 14:18
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Российская газета 11:31
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Футбол
Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком»
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат 16:14
Гаджеты
Базовая версия iPhone 12 будет дороже iPhone 11
Как утверждает аналитик Джефф Пу, начальная цена iPhone 12 составит $749, что на $50 дороже начальной цены iPhone 11 с традиционной комплектацией.
MobiDevices 09 июля в 06:24
Общество
Что означает для всей страны арест Фургала
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске
Радио Комсомольская правда вчера в 10:33
Политика
Вассерман рассказал, как вода из Кубани попадет к жителям Крыма
Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала вода из Днепра, после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году.
Ридус 15:40
Экономика
Цены на золото достигли девятилетнего максимума
Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 09 июля в 12:49