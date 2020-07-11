Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Футбол «Манчестер Сити» разбил «Брайтон» и досрочно стал вторым в АПЛ «Горожане» обеспечили себе второе место по итогам чемпионата. Титул в АПЛ досрочно выиграл «Ливерпуль». У «Брайтона» осталось 36 очков.

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 38

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 16

Происшествия В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *. 1

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 4

Политика В Польше сегодня состоится второй тур президентских выборов Польский президент Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре, как и предсказывали эксперты.

Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 3

Футбол «Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном "Зенит" вничью сыграл с "Ахматом" в матче 28-го тура. В начале игры вратарь "Зенита" Андрей Лунёв пропустил мяч от Олега Иванова.

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 222

Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля. 10

Общество ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 610

Футбол Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал победу над «Спартаком» Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о матче со "Спартаком" (1:0).

Гаджеты Базовая версия iPhone 12 будет дороже iPhone 11 Как утверждает аналитик Джефф Пу, начальная цена iPhone 12 составит $749, что на $50 дороже начальной цены iPhone 11 с традиционной комплектацией. 7

Общество Что означает для всей страны арест Фургала Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, уйдет ли ЛДПР в отставку и начнутся ли массовые протесты в Хабаровске 2