Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Смотрите также
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
В России предложили провести деноминацию рубля
Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
В Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
Кудрин сообщил о застое в экономике
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
«Он завоюет океан»: какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Стамбульскому собору Святой Софии будет возвращён статус мечети
Митрополит Иларион раскритиковал решение Турции по собору Святой Софии
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Кудрин сообщил о застое в экономике
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.В источнике
Подробнее о событии