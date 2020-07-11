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РБКРБК

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.В источнике
Подробнее о событии

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

РБК13:56

Эксперт: смена статуса Святой Софии не повлечет политические последствия для Турции

ТАСС12:18

Эрдоган заявил, что мнение других стран не остановит превращение Святой Софии в мечеть

Газета.Ru11:01

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

RT на русском11:01

Эрдоган ударил по православию

Вести.Ru13:47

Президент Турции изменил статус собора Святой Софии на мечеть

Областная газета04:47

Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии на мечеть

МонаВиста03:53
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В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
РИА Новости13:32
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ruвчера в 09:52
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В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета03:35
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Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе

Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости12:31
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Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости08:15
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости08:26
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Пилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с Квятом

Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Штирии "Формулы-1" из-за инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".
Газета.Ru14:13
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