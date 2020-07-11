Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Здоровье Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 7

Наука Колибри могут распознавать числовой порядок Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую. 14

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 272

Общество США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 77

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 17

Экономика Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. 123

Гаджеты Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro получат поворотную камеру от своего предшественника Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro унаследуют главную фишку своего предшественника Zenfone 6. Речь идет о поворотной камере, которая выделяет устройства на цифровом рынке среди конкурентов.

Единоборства Салихов на UFC 251 одержал победу раздельным решением судей Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, на UFC 251 победил бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27.

Футбол Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.

Игры Демоверсия ремейка Resident Evil 3 получила загадочное обновление спустя три месяца после релиза самой игры Японская версия патча весит на 1 Гбайт больше остальных Демоверсия ремейка Resident Evil 3 никогда не страдала от обилия багов, поэтому участники ResetEra предположили, что вместе с исправлениями Capcom могла добавить в пробное издание новый контент. 12

Религия В Якутск впервые привезут уникальную святыню 12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.

Автоспорт Пилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с Квятом Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Штирии "Формулы-1" из-за инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".