Политика
РБКЭрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
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Здоровье
Россиян через несколько дней накроет сильная магнитная буря
Медики советуют принять настойку лимонника тем, у кого снижено давление. В дни магнитной бури рекомендуется хорошо спать.
Актуальные Новости вчера в 03:41
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 19:36
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Наука
Колибри могут распознавать числовой порядок
Ученые дождались, когда колибри привыкнуть пить из искусственных кормушек, после чего выстроили 10 одинаковых источников, но нектар поместили только в первую.
Evo-rus.com вчера в 03:41
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Футбол
Футболист клуба АПЛ признался в нетрадиционной сексуальной ориентации
Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 10:30
Общество
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM вчера в 17:32
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 09 июля в 10:45
Экономика
Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки
Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
В Сети раньше запланированного обнаружился трейлер многоожидаемой игры Far Cry 6.
Российская газета 15:38
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян
С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК вчера в 12:54
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Гаджеты
Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro получат поворотную камеру от своего предшественника
Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro унаследуют главную фишку своего предшественника Zenfone 6. Речь идет о поворотной камере, которая выделяет устройства на цифровом рынке среди конкурентов.
Актуальные Новости 11:07
Единоборства
Салихов на UFC 251 одержал победу раздельным решением судей
Россиянин Муслим Салихов, выступающий в полусреднем весе, на UFC 251 победил бразильца Элизеу Залески Дос Сантоса раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 30-27.
Спорт-Экспресс 21:40
Кино
Выход фильма по Monster Hunter перенесли на 2021 год
Cyber.sports.ru 12:40
Футбол
Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму
Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ 15:28
Игры
Демоверсия ремейка Resident Evil 3 получила загадочное обновление спустя три месяца после релиза самой игры
Японская версия патча весит на 1 Гбайт больше остальных Демоверсия ремейка Resident Evil 3 никогда не страдала от обилия багов, поэтому участники ResetEra предположили, что вместе с исправлениями Capcom могла добавить в пробное издание новый контент.
3DNews вчера в 05:47
Религия
В Якутск впервые привезут уникальную святыню
12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.
SakhaNews вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Старшая дочь Тарасова и Костенко отметила день рождения
10 июля старшая дочь супружеской пары Милана отметила свой день рождения.
RuNews24.ru 13:52
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с Квятом
Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Штирии "Формулы-1" из-за инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".
Газета.Ru 14:13
Авто
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня вчера в 09:12