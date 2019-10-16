Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Администрация президента Турции: Эрдоган встретится с Пенсом и Помпео

Московский Комсомолец Турция09:24

Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США

Ведомости08:03

Эрдоган решил встретиться с Пенсом и Помпео

Коммерсантъ09:31

Эрдоган все-таки решил встретиться с вице-президентом США

Московский Комсомолец09:09

Эрдоган решил все же встретиться с вице-президентом США

Интерфакс08:55

Пенс отправится в Анкару, несмотря на отказ Эрдогана встречаться с ним

ТАСС08:50

Эрдоган отказался говорить с отправленным в Турцию вице-президентом США

Lenta.ru07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество

В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

Коллективу медучреждения, в составе двух врачей и 43 человек среднего медицинского персонала, предложили работу в других отделениях областного противотуберкулезного диспансера с сохранением заработной платы и доставкой до места работы.
REGNUM 14 октября в 04:37
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы арестовал Владимира Емельянова, который, по версии следствия, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:03
Политика

В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ

В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
REGNUM 08:53
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Космос

Роскосмос заказал двух «Аистов»

Роскосмос разместил на сайте госзакупок заявку на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист» с орбитальной группировкой из двух спутников «Аист 2Т».
Росбалт 08:53
Политика

Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Напомним, днем ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы заявила о готовности Украины выполнять политическую часть минских соглашений только после выполнения нескольких требований, в том числе «роспуска квазигруппировок ЛНР и ДНР».
Коммерсантъ 06:12
Происшествия

СК задержал главу администрации Новочеркасска

Газета.Ru 05:14
Политика

У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Авто

Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris

Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
Автоновости дня 02:57
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Политика

Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Происшествия

Женщина четыре года истязала приемных детей на Алтае

РЕН ТВ 06:53
Гаджеты

Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
iReactor вчера в 04:22
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Шоу-бизнес

Заворотнюк отказалась от продлившего жизнь Фриске препарата

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с раком мозга, отказалась лечиться вакциной, которую ставили певице Жанне Фриске.
Уралинформбюро 06:55
Происшествия

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Происшествия

В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета

REGNUM 06:38
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Спорт

Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство

Газета.Ru 08:55
Культура

В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова

Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Культуромания вчера в 08:45
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Наука

Городской шум снизил стресс во время размножения у птиц

Звуки города снижают концентрацию гормонов стресса в крови птиц во время размножения. К такому выводу пришли британские ученые.
Москва 24 09:10
Общество

Медведев раскритиковал губернаторов за слабую реализацию нацпроекта

Премьер России Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабые показатели реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
RT на русском 09:03
Футбол

Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич ответил на вопросы болельщиков в сторис клубного инстаграма, рассказав о своем футбольном кумире и любимом чемпионате.
Sport24.ru 08:47
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области был ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews 14 октября в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Пенс
Американский политик
48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное