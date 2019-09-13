Политика

RT на русскомRT на русскомЭрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе. Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого лидера.
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