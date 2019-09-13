Политика
RT на русскомЭрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе. Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого лидера.
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Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Политика
Кравчук: Украина хотела дружить с Россией
Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году.
Газета.Ru 21:46
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM 17:37
Политика
WSJ: Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
ТАСС 17:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Культура
На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях
Знаете, я много читал про политические репрессии.
ИА REX 16:00
Политика
В США завершают проверку обстоятельств начала расследования Мюллера
Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершает проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года.
ТАСС 18:45
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Певица Адель подала на развод с супругом-бизнесменом
Стало известно, что Адель уже подала в суд необходимые документы для развода. Что стало причиной разрушения счастливого брака — неизвестно.
OAnews 19:11
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Космос
Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе
Газета.Ru вчера в 11:52
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Политика
Кремль: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возврате задержанных кораблей на Украину не затрагивался в ходе российско-украинских переговоров.
РЕН ТВ 06:32
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия 10 сентября в 21:25
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Авто
Chevrolet представила семейство Chevrolet Onix нового поколения
Компания Chevrolet представила в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня 08:25
Происшествия
Пожар на подстанции в Петербурге локализовали
Спасатели локализовали пожар на подстанции на улице Коммуны в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:27
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Армия и оружие
Лавров заявил, что война в Сирии закончилась
Глава дипведомства подчеркнул, что Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", а также скорейшее преодоление последствий разгула терроризма.
ТАСС вчера в 17:05