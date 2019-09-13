Политика
RT на русскомЭрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе. Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого лидера.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:04, Вашингтон
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Политика
Глава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом
Глава украинского МИД Вадим Пристайко охарактеризовал как оттепель состояние отношений между Украиной и Россией.
ТАСС вчера в 14:54
Единоборства
Официально: Ковалёв и Альварес проведут бой 2 ноября
Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (США).
Sport.ru вчера в 14:43
Происшествия
Главу разведподразделения полиции Канады обвинили в утечке данных
Генерального директора разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police) Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации.
РБК вчера в 23:07
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути проголодалась
Популярная механика 12 сентября в 12:18
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru 12 сентября в 20:56
Общество
Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец вчера в 06:27
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК 11 сентября в 13:29
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Греф подчеркнул, что страна пока не готова к новым рискам, и призвал готовиться к ним уже сейчас.
РИА Новости вчера в 08:19
Наука
Лекарство от диабета помогло восстановить мозг после инсульта
Planet Today вчера в 06:59
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Гаджеты
В России рухнули цены на старые iPhone
После недавней презентации новых iPhone, которую провела американская корпорация Apple, в России рухнули цены на старые iPhone.
MagadanMedia.ru 11 сентября в 19:40
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК вчера в 06:24
Футбол
ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина
Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru вчера в 10:00