Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400 продемонстрировала искренний подход. Его слова приводит телеканал NTV.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Общество Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.

Здоровье Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

Шоу-бизнес В день свадьбы Ксении Собчак Максим Виторган сидит с их сыном Платоном Хейтеры начали подшучивать на экс-супругом Ксении Собчак и поинтересовались, не везет ли он ребенка на свадьбу матери с Константином Богомоловым.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Общество Выявлен недолив топлива на каждой пятой заправке в России Росстандарт по итогам проверки 200 заправок в текущем году выяснил, что почти каждая пятая АЗС в России (19%) недоливает клиентам топливо.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Кино Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц» Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».

Армия и оружие Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что трое военных погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от ливийской столицы Триполи, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы командования.

Политика «Нафтогаз» боится потерять транзит газа Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, что в украинском «Нафтогазе» находятся в ожидании самого настоящего коллапса, особенно после того, как будет прекращен транзит газа из России.

Политика Сноуден рассказал о своей жизни в России Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.

Политика Украинцы переходят на отопление дровами Жители Украины стали отказываться от газового отопления в пользу дров.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу за клевету В последние годы певица Азиза была очень близка с семьей трагически погибшего Игоря Талькова.

Политика Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.

Общество Декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне попал под отмену Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об отмене правовых актов СССР и РСФСР распространяется, в частности, на декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Политика Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.

Политика Медведев назвал условия сокращения рабочей недели Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".