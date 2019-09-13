Политика
Lenta.ruЭрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400 продемонстрировала искренний подход. Его слова приводит телеканал NTV.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:33, Вашингтон
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
REGNUM 18:29
Общество
Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку
RT на русском 18:00
Шоу-бизнес
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
РИА Новости 18:21
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 11 сентября в 15:00
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Общество
Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года
Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа вчера в 00:09
Здоровье
Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей
Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Шоу-бизнес
В день свадьбы Ксении Собчак Максим Виторган сидит с их сыном Платоном
Хейтеры начали подшучивать на экс-супругом Ксении Собчак и поинтересовались, не везет ли он ребенка на свадьбу матери с Константином Богомоловым.
OAnews 08:56
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Общество
Выявлен недолив топлива на каждой пятой заправке в России
Росстандарт по итогам проверки 200 заправок в текущем году выяснил, что почти каждая пятая АЗС в России (19%) недоливает клиентам топливо.
Газета.Ru 02:58
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Кино
Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
News.ru 16:39
Армия и оружие
Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА
Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что трое военных погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от ливийской столицы Триполи, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы командования.
РИА Новости 20:21
Политика
«Нафтогаз» боится потерять транзит газа
Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал, что в украинском «Нафтогазе» находятся в ожидании самого настоящего коллапса, особенно после того, как будет прекращен транзит газа из России.
Капитал страны 02:29
Политика
Сноуден рассказал о своей жизни в России
Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС 17:45
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.
RT на русском 22:39
Политика
Украинцы переходят на отопление дровами
Жители Украины стали отказываться от газового отопления в пользу дров.
Свободная Пресса 22:59
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Экономика
Дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые за 7 лет
Дефицит государственного бюджета США достиг $1 трлн, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 11:33
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу за клевету
В последние годы певица Азиза была очень близка с семьей трагически погибшего Игоря Талькова.
Woman.ru 10:48
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Общество
Декрет 1917 года о восьмичасовом рабочем дне попал под отмену
Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева об отмене правовых актов СССР и РСФСР распространяется, в частности, на декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
REGNUM вчера в 00:50
Политика
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече.
Lenta.ru 12:33
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47