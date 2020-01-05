Армия и оружие
Lenta.ruЭрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС. По его словам, в задачи военных входят «координационные действия для обеспечения безопасности легитимного правительства».
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk.Газета.Ruвчера в 14:20
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Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
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Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
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Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»
Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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Премьер Японии высказался за укрепление сотрудничества с РФ и КНР
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
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Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Армия и оружие
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Ставки по кредитам и вкладам в 2020 году продолжат снижаться, но темп их падения замедлится, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики.
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Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
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Во втором периоде Кучеров снова сделал результативную передачу на Брэйдена Поинта, который отправил шайбу в ворота соперника.
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Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
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Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
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Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов.
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«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.