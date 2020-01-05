Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЭрдоган отправил турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС. По его словам, в задачи военных входят «координационные действия для обеспечения безопасности легитимного правительства».
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk
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Газета.Ruвчера в 14:20

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Эрдоган отправил турецких военных в Ливию

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Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию

Российская газетавчера в 16:46

Эрдоган рассказал об отправке военных Турции в Ливию

REGNUMвчера в 14:49

Эрдоган направил турецких военных в Ливию

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Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

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Эрдоган объявил об отправке турецких солдат в Ливию

РБКвчера в 14:26

T24 (Турция): в Сирии мы увязли по пояс, в Ливии увязнем по горло (T24)

ИноСМИвчера в 04:30
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Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
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Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

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Папарацци заметили британских поп-звезд Адель и Гарри Стайлса во время отдыха на острове Ангилья, расположенном в Карибском море, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 19:38
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
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Банки продолжат отказывать гражданам в кредитах

Эксперты добавили, что основное внимание при выдаче кредита банки обращают на долговую нагрузку и кредитную историю.
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В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
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Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия

Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали

Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.
РИА Новости вчера в 12:46
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

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РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
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Политика

Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке

Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
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Шоу-бизнес

Лобода спела на немецком и назвала Линдеманна «своим»

Украинская певица Светлана Лобода спела на немецком песню "аленькой елочке холодно зимой", посвятив ее лидеру группу Rammstein Тиллю Линдеманну.
Газета.Ru вчера в 20:10
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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Политика

Премьер Японии высказался за укрепление сотрудничества с РФ и КНР

Япония должна укреплять отношения сотрудничества с Россией и Китаем, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ 6 января на пресс-конференции журналистам.
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Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США

В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
REGNUM вчера в 16:40
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна 04 января в 19:09
Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
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Экономика

Что ждет российские банки в 2020 году

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Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
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Хоккей

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Каролину»

Во втором периоде Кучеров снова сделал результативную передачу на Брэйдена Поинта, который отправил шайбу в ворота соперника.
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Авто

Kia запретила продавать новый седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
Политика

Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман

По информации издания, Зеленский с семьей остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане, где стоимость президентского люкса составляет четыре тысячи евро за ночь.
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Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
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Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Sputnik Таджикистан 01:18
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Степаненко отказалась работать на Петросяна

Lenta.ru вчера в 21:48
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Социал-демократ Миланович победил на выборах президента Хорватии

Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов.
Российская газета вчера в 20:12
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«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
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«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении

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