с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС. По его словам, в задачи военных входят «координационные действия для обеспечения безопасности легитимного правительства».

Политика Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.

Происшествия В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.

Спорт Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски» Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".

Политика Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни» Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Финансы Банки продолжат отказывать гражданам в кредитах Эксперты добавили, что основное внимание при выдаче кредита банки обращают на долговую нагрузку и кредитную историю.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Происшествия Мужчину, пришедшего с оружием в ростовский Дом творчества, задержали Источник уточнял РИА Новости, что инцидент произошел в 11:30 мск воскресенья в областном Доме народного творчества, а в сумке у мужчины были нож и пистолет.

Политика Трамп пригрозил Ираку санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.

Экономика Что ждет российские банки в 2020 году Ставки по кредитам и вкладам в 2020 году продолжат снижаться, но темп их падения замедлится, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики.