Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЭрдоган отверг призыв оппозиции Турции провести переговоры с Асадом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не станет проводить переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
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Эрдоган отверг призыв пойти на переговоры с Асадом

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Эрдоган отверг предложение оппозиции провести переговоры с Асадом

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