Политика
Политическая ЭкспертизаЭрдоган отверг призыв оппозиции Турции провести переговоры с Асадом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не станет проводить переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
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Эрдоган сообщил, что отвергает призыв турецкой оппозиции начать переговоры с Асадом
Народные новости04:32
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Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Происшествия
Российский пятиклассник совершил самоубийство
Ученик пятого класса одной из школ Тюмени совершил суицид, сообщает 72.RU со ссылкой на источник.
Футбол
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Происшествия
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Происшествия
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Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Политика
Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France
Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Политика
В Минске не удалось согласовать новое разведение сил в Донбассе
В этом году ТКГ встречается уже в четвертый раз — договориться о разводе сил ранее не получалось из-за того, что участники переговоров либо не соглашались с предложенными для разведения участками, либо не могли определить их точные координаты.
Футбол
Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»
Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.