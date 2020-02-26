Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен следовать призыву турецкой оппозиции и приступать к переговорам с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом Эрдоган заявил 26 февраля, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции пойти на переговоры с Асадом

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