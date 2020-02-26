Армия и оружие
REGNUMЭрдоган отверг призыв турецкой оппозиции пойти на переговоры с Асадом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен следовать призыву турецкой оппозиции и приступать к переговорам с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом Эрдоган заявил 26 февраля, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
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Эрдоган сообщил, что отвергает призыв турецкой оппозиции начать переговоры с Асадом
Народные новости04:32
Зачем Эрдоган сказал, что Россия отвергает, что поддерживает Асада
Московский Комсомолец Турциявчера в 04:28
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Авто
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Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без своих супруги Меган Маркл и сына Арчи.