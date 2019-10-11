Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Армия и оружие
ВСУ несут большие потери, нацисты активизируются не только на Донбассе, а в нацгвардии назревает бунт: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su вчера в 08:39
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
RT на русском вчера в 13:01
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к поклонникам.
Экспресс газета 00:31
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Армия и оружие
ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии
Террористическая организация ИГ1, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных бомб на маршруте следования патруля военной полиции РФ в Сирии, согласно данным SITE Intelligence Group.
Экономика сегодня 01:02
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира
Нобелевская премия мира этого года была вручена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмед Али.
Народные новости вчера в 05:06
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Футбол
Сборные России и Украины смогут сыграть в плей-офф Евро-2020 — УЕФА
Сборная России сможет сыграть с национальной командой Украины на стадии плей-офф финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.
NewInform вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Суд вынес решение по квартире Началовой и Фролова
В июне 2018 года певица обратилась в Никулинский районный суд с иском к Фролову и требованием признать недействительным заключенный между ними договор купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кутузовская ривьера».
Известия вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Lenta.ru вчера в 12:58
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 10 октября в 16:33
Шоу-бизнес
Институт мировых цивилизаций прекратил сотрудничество с Бочкаревой
РИА Новости 10 октября в 12:21
Единоборства
Легче соперника на 12 кг: что ждет Усика в бою с Уизерспуном
В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго пройдет вечер профессионального бокса, хедлайнерами которого будут украинец Александр Усик и американец Чазз Уизерспун.
Газета.Ru 02:05
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости вчера в 03:35
Происшествия
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости вчера в 07:39