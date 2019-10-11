Армия и оружие
РИА НовостиЭрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии
Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
РИА Новости вчера в 11:17
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru вчера в 12:31
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Общество
Разведенных родителей могут обязать оплатить квартиру ребенку
Председатель Комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников рассказал о планах принять документ, согласно которому одного из разведенных родителей могут обязать выплатить дополнительные средства на оплату жилья ребенка, сообщает Парламентская газета.
Molnet.ru вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики B-52 на учения в Европу
Соединенные Штаты перебросили стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на базу британских ВВС Фэйрфорд, самолеты примут участие в маневрах в Европе.
ТАСС 11:39
Политика
Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
Вести.Ru 14:51
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Футбол
16-летний игрок «Ливерпуля» дисквалифицирован за оскорбление Кейна
Спорт-Экспресс 10:37
Интернет
Роскачество определило самые лучшие мессенджеры
Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Дни24 08 октября в 09:58
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru вчера в 01:49
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Экономика
В России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла
Евразийская экономическая комиссия предложила властям ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом, о вреде которого в последнее время говорят всё больше.
Газета Кемерова вчера в 04:26
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет 05:50
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Reno Ace
Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Территория новостей вчера в 10:39
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Армия и оружие
США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой
В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
ИА REX вчера в 07:15
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат 15:31
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
Как сообщает издание speedme.ru, в Сети опубликовали информацию о практически неизвестном магазине Trust Kikaku, который продает запчасти и комплектующие для японских спорткаров.
32CARS.ru вчера в 02:40
Автоспорт
Тайфун «Хагибис» перенес «Формулу 1» в Японии на 13 октября
Квалификационная автогонка Гран-при Японии в классе «Формула 1» перенесена с 12 октября на 13 октября из-за тайфуна «Хагибис».
REGNUM 01:01