Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган отказался остановить военную операцию в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не отступит и не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, передает NTV. Протесты других стран не остановят Анкару, подчеркнул он.
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Турция отказалась прекращать операцию в Сирии

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
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Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
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Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
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Умер Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос

В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов – первый человек, который вышел в открытый космос, сообщает телеканал "Россия 24".
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Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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Фильм называется «Путь: Во все тяжкие».
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Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации

Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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В связи со сложившейся финансовой ситуацией, в руководстве ООН приняли решение перейти к жесткой экономии.
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