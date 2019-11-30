Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»

Газопровод "Турецкий поток" откроют 8 января, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Что произошло за день: суббота, 30 ноября

Интерфакс12:40

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Lenta.ru07:39

Эрдоган озвучил дату запуска «Турецкого потока»

РИА Новости07:54

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском07:53

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

РБК08:26

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Известия07:33

Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января в Стамбуле

ТАСС07:29
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Политика

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Политика

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Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Политика

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Телеканал для жителей районов Донбасса, не подконтрольных властям Украины, будет запущен в феврале 2020 года.
РБК 12:35
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В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

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Футбол

В Санкт-Петербурге арестовали фанатов ФК «Спартак», оскорблявших Дзюбу

Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0.
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Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
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Почти 250 туристов из Казани более суток не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за задержки воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта столицы Татарстана.
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Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
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На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны

Как напоминает RT, Володин сделал заявление о распаде Украины, комментируя поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
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По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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