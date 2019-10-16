Политика
Евразия DailyЭрдоган передумал: президент Турции примет вице-президента США
Как сообщало EADaily, вице-президент США Майкл Пенс возглавляет американскую делегацию, которая прибыла в Турцию на переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для прекращения операции Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом накануне, 15 октября, заявил президент Дональд Трамп.
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Администрация президента Турции: Эрдоган встретится с Пенсом и Помпео
Московский Комсомолец Турция09:24
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Общество
МЭР предложило выставлять элитные квартиры коррупционеров на торги
Ведомство подготовило законопроект, разрешающий выставлять на торги незадекларированную жилую недвижимость коррупционеров.
Суть событий 10:52
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Экономика
В Минтруде разъяснили, как вырастут детские пособия в 2020 году
В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка станет больше на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей.
Российская газета 06:16
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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
RT на русском 07:51
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Общество
Минстрой защитит российских детей от падений из окон
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) внесёт изменения в правила строительства многоквартирных домов для предотвращения падения детей из окон.
News.ru 07:10
Футбол
Роналду в два раза обошёл Месси по заработку в Instagram
На втором месте в списке оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси, но его заработок в два раза меньше — 21,2 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на исследование Buzz Bingo.
Life.ru 06:23
Общество
Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей
Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Армия и оружие
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
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Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет
Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 08:01
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11
Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Авто
Honda показала новый Jazz на первом фото
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение хэтчбека Honda Jazz.
Тарантас Ньюс 05:01
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
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Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
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RT на русском 04:11
Энергетика
«Лукойл» получил 5% нефтегазового месторождения в ОАЭ
Во время визита президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов подписал документы о закрытии сделки по приобретению 5% в концессии по разработке шельфового проекта Гаша (Ghasha).
Ведомости вчера в 17:13
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Гаджеты
Компания Ulefone представила смартфон Ulefone Armor X5
ITZine.ru вчера в 06:02
Игры
Дату выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 перенесли
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет позже изначально выбранной даты. Релиз состоится в 2020 году, но не в первом квартале.
CyberSport.ru 11:12
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Авто
Тульский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня 08:12